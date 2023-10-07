Akkuyu Nükleer Güç Santrali İnşaatında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasında görev yapan müteahhitlik şirketi çalışanı iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, dün Akkuyu NGS sahasında bir müteahhitlik şirketi çalışanının inşaat iskelesi üzerinde ilerlediği sırada düştüğü belirtildi.

Ağır yaralanan işçinin olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olayın incelenmesi için komisyon kurulduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Olay nedenlerinin tespit edilmesi için bir komisyon oluşturulmuştur. Akkuyu Nükleer AŞ, olay koşullarının araştırılması için kolluk kuvvetlerine mümkün olan her türlü yardımı sağlamaktadır. Soruşturma sonucunda, çalışmaların yapılması sırasında iş güvenliği gerekliliklerinin ihlal edilmiş olduğuna ilişkin bir durumun tespit edilmesi halinde Akkuyu Nükleer AŞ, ilgililerin sorumlu tutulması için yasal yollara başvuracaktır. Akkuyu Nükleer AŞ olarak merhumun ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz."