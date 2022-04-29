Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin'deki ihtiyaç sahiplerine 400 gıda kolisi ulaştırdı

MERSİN (AA) - Mersin'de, Akkuyu Nükleer AŞ tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine 400 gıda kolisi dağıtıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gıda kolileri, belediye ekipleri aracılığıyla Gülnar, Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki ailelere teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, sosyal sorumluluğa önem verdiklerini belirterek, "Projemiz, kentte altyapının gelişmesine, otel ve restoran işletmeciliğinin büyümesine, konut inşaat hızının artmasına ve diğer alanlardaki gelişmelere önemli katkı sağlamaktadır. Burada yaşayan halkın yaşamında aktif rol alıyoruz ve bir dizi sosyal girişimi hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Zoteeva, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladıklarını sözlerine ekledi.