Akkuyu Nükleer AŞ, kaza sonrası soruşturma için destek vereceğini açıkladı

Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin'in Gülnar ilçesinde meydana gelen servis midibüsü kazası sonrası soruşturma için jandarma ve diğer ilgili birimlere destek vereceğini açıkladı.

Akkuyu Nükleer AŞ, dün Mersin'in Gülnar ilçesinde servis midibüsünün devrilmesi sonucu 12 işçinin yaralandığı kazanın nedenlerinin araştırılması için her türlü desteği sağladıklarını bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatında görev alan taşeron firma çalışanlarını taşıyan aracın kaza yapması sonucu 12 kişinin yaralandığı anımsatıldı.

Kazanın nedenine değinilen açıklamada, "İlk bilgilere göre, şoför ıslak yolda aracın kontrolünü kaybederek yoldan çıkmış ve aracın sağa doğru devrilmesine neden olmuştur." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Akkuyu Nükleer AŞ, kazanın nedenlerinin araştırılması için jandarma ve diğer ilgili birimlere mümkün olan her türlü desteği sağlamaktadır. Soruşturmanın ardından ulaştırma şirketi tarafından trafik güvenliği kurallarının ihlal edildiğinin ortaya çıkması durumunda, Akkuyu Nükleer AŞ ihlalden sorumlu olanlar hakkında yasal yollara başvuracaktır. Güvenli çalışma koşullarının sağlanması, Akkuyu NGS projesinin hayata geçirilmesinde öncelik teşkil etmektedir. Akkuyu Nükleer AŞ, projede yer alan tüm alt yüklenicilerden bu ilkeye uymalarını talep etmektedir."

M.G. idaresindeki 31 HO 1231 plakalı midibüs, Sipahili Mahallesi D-400 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkmış, bariyeri aşıp yol kenarına devrilen servis aracındaki 12 işçi yaralanmıştı.