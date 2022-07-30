Akkuyu Nükleer A.Ş., Tsm Enerji ile Sözleşme İmzalandığını Duyurdu

Akkuyu Nükleer A.Ş., Akkuyu NGS Projesi'nde çalışmalarını tamamlayan IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile sözleşmenin feshedilmesinin ardından, "Akkuyu NGS Projesi'nde çalışmalarını tamamlayan IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan sözleşme feshedilmiş, inşaat sürecinde yer alan proje katılımcılarının yeniden yapılandırılmasına karar verilmiştir. Akkuyu Nükleer tarafından Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş, Türkiye'de tüzel kişiliği olan TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM) ile sözleşme imzalanmıştır" açıklamasını yaptı.

Akkuyu Nükleer A.Ş, dün; "Son teslim tarihlerine uygun hareket edilebilmesi için özel sektörün bu inşaat çalışmalarına özgü yeterliliklere sahip olması gerekmektedir. Proje yönetimi, buna uygun olarak, Akkuyu NGS Projesi'nde çalışmalarını tamamlayan IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile sözleşmenin feshedilerek, inşaat işlerinde katılımcıların yapılandırılmasının yeniden düzenlenmesine karar vermiştir" açıklamasını yapmıştı.

Şirket, bugün TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM) ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Akkuyu Nükleer'den bugün yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasındaki çalışmalar dört güç ünitesinin tümünde hızla devam etmektedir. Önümüzdeki süreçte, 1'inci ünitede türbin binası ekipmanının kurulumu ve devreye alınması için hazırlıklar yapılacak, 2, 3 ve 4'üncü ünitelerdeki inşaat ve kurulum operasyonlarında kalitenin sağlanması ve işlerin taahhüt edilen tarihlere uygun gerçekleştirilebilmesi için yoğun bir tempo ile çalışılacaktır. Projede yer alan şirketlerin de bu inşaat çalışmalarına özgü yeterliliklere sahip olması gerekmektedir.

Proje yönetimi tarafından Akkuyu NGS Projesi'nde çalışmalarını tamamlayan IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan sözleşme feshedilmiş, inşaat sürecinde yer alan proje katılımcılarının yeniden yapılandırılmasına karar verilmiştir. Akkuyu Nükleer tarafından Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş, Türkiye'de tüzel kişiliği olan TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM) ile sözleşme imzalanmıştır.

Mevcut alt sözleşmeler kapsamında devam eden tüm işler, Ekim 2019'dan bu yana NGS inşaat projesinde yer alan ve yüksek teknoloji projelerini hayata geçirme deneyimine sahip olan TSM'ye devredilecektir. TSM ile projede yer alan mevcut alt yüklenici şirketler ile arasında, eski ana yüklenici- ortak girişim TITAN2- IC İÇTAŞ İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ ile alt yükleniciler arasında akdedilenlere benzer yeni sözleşmeler yapılacaktır. Bu sözleşmelerle şantiyede işin devamlılığının ve kalitesinin sağlanmasının yanı sıra Akkuyu NGS için taahhüt edilen inşaat tarihlerine uyulması, işçilerin çalışma koşulları açısından haklarının korunması ve tüm taşeronların çalışanlarına maaşlarının zamanında ödenmesi de sağlanacaktır.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, konuya ilişkin olarak daha önce yaptığı açıklamada projede yer alan Türk şirketlerinin ve sahada çalışan Türk vatandaşlarının sayısının artmaya devam edeceğine dikkat çekerek, şunları ifade etmişti:

'Akkuyu NGS projesi katılımcılarının yeniden düzenlenmesi, mevcut çalışma aşamasının dinamikleri ve özellikleri dikkate alınarak yapılmıştır. 4'üncü ünitenin inşasına başlanmasıyla aktif bir aşamaya girilmiştir. Artık sahadaki dört güç ünitesi de aynı anda inşa edilmektedir. Proje için geliştirilen yerelleştirme yol haritası başarıyla uygulanmaya devam etmektedir. Yerelleştirme hedefinin 6,5 milyar ABD doları civarında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Türk şirketlerine şimdiden yaklaşık 3,2 milyar ABD doları tutarında sipariş verilmiş durumdadır. Projede yer alan Türk şirketlerinin ve sahada çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı da artmaya devam etmektedir. Bugün sahada istihdam edilenlerin yüzde 80'inden fazlasını Türk vatandaşları oluşturmaktadır ve bu sayı artmaya devam edecektir. Tüm inşaat ekibine sıkı ve titiz çalışmaları için minnettarız. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz ve projedeki tüm katılımcıların da bu şekilde çalışmaya devam edeceğine güveniyoruz.'

Özellikle vurgulamak isteriz ki, sahadaki tüm çalışmalar, bağımsız yapı denetim kuruluşlarının ve Nükleer Düzenleme Kurumu'nun (NDK) sürekli denetimi altında, planlanan takvime uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Son olarak da 21 Temmuz 2022'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev'in katılımıyla Akkuyu NGS'nin 4'üncü ünitesinin temel atma törenini gerçekleştirilmiştir."

CHP'Lİ BAŞARIR: "AKKUYU'DA 1 HAFTA İÇİNDE NE OLDU, BAKAN DÖNMEZ AÇIKLAMALI"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da dün, Akkuyu Nükleer Santrali'nde Rus şirketi Rosatom'un Rus-Türk ortaklığıyla kurulan Titan-2 IC İçtaş AŞ'nin inşaat sözleşmesini feshetme girişimiyle ilgili "1 hafta içinde ne oldu da sözleşme fesih durumuna geldi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklama yapması elzemdir. Devletin gözetim ve denetim yükümlülüğü olmasına rağmen İCTAŞ'ın haksız feshine gerekçe gösterdiği iddiasının kaynağı nedir? Siyasi iktidar bu iddiaları araştıracak mıdır" diye sormuştu.

NE OLMUŞTU?

Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımı esnasında zaman zaman kazalar ve ölümle sonuçlanan olaylar gündeme gelmiş, iş sağlığı ve güvenliğinin yeterince dikkate alınmadığı öne sürülmüştü. Rus Şirketi Rosatom daha önce anlaşma sağladığı Titan-2 IC İçtaş A.Ş. ile yollarını ayırmak için 41 sayfalık fesih ihtarnamesi yolladı. Fesih ihtarnamesinin gerekçelerinden birisinin de gönderdiği paraların Titan-2 IC İçtaş A.Ş. tarafından gerektiği şekilde harcanmaması olduğu ifade edildi. Sözleşmenin feshine ilişkin ihtarname, 22 Temmuz'da Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva'nın imzasıyla gönderildi. Fesihin, 26 Temmuz'da yürürlüğe girdiği belirtiliyor. IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise yaşananlar için "Akkuyu Nükleer A.Ş. Cumhuriyet tarihinin tek kalemdeki en büyük yatırım sözleşmesini feshetme girişimiyle Proje'deki Türk paydaşlığını ortadan kaldırma sonucunu oluşturmakta ve Proje genel yüklenicisi olarak tamamen Rus menşeili başka bir şirketi tayin etme yönünde adımlar atmaktadır. Söz konusu fesih girişimindeki esas amacın, Proje'nin yönetimindeki Türk şirketlerinin varlığını azaltmak ve taşeron seviyesine indirgemek olduğu açıktır" açıklamasını yaptı.