Akkuyu NGS çalışanlarından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara destek

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesi çalışanları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlara yardım sağlıyor.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Akkuyu NGS projesi çalışanlarının depremlerden zarar gören vatandaşlar için yardım topladığı belirtildi.

Şirketlerin giysi ve temel ihtiyaç ürünleri topladığı bilgisine yer verilen açıklamada, bunların bölge yetkilerine teslim edildiği belirtildi.

Santralin inşaatında çalışan şirketlerin de 200 personel ve vinç, kamyon ve traktör gibi 80 parça ekipmanı bölgeye gönderdiğine işaret edilen açıklamada, 60'tan fazla otobüsün de Adana havalimanına doktorların taşınması için temin edildiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, yaşanan felakete kayıtsız kalmanın mümkün olmadığını belirterek "Türk halkının acısını paylaşıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor ve tabii ki enkaz altında kalanların kurtarılmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.