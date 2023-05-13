AKKUYU GÜCÜN YERİ BELGESELİ PRÖMİYERİNİ YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Gücün Yeri? belgeseli prömiyerini yapmaya hazırlanıyor. Belgesel, izleyicileri Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinin proje yönetim ekibinin küçük bir bölümüyle tanıştıracak.

Belgesel ile ilgili Akkuyu'dan yapılan yazılı açıklamada, Belgeselde dünyanın en büyük nükleer inşaat sahası CEO'sunun yönetim tarzından nükleer endüstride nasıl kariyer yapılabileceğine ve şimdiden Türkiye- Rusya iş birliğinde gerçekleşen projeler arasında tarihe geçen Akkuyu NGS projesinin özelliklerine kadar pek çok konuya yer veriliyor. Belgesel ayrıca, Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Anastasia Zoteeva'nın yaşam felsefesi, değerleri ve sıra dışı çalışma programının yanı sıra, inşaat işçilerinin yaratıcılığı ve imkansızı başarma becerisi hakkında yapılan ilk röportaj olma özelliği taşıyor? bilgilerine yer verildi.

Filmin prömiyeri şirketin resmi Youtube kanalında yapılacak.