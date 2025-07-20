Akkuş'ta Tarım Aracının Devrilmesi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Ordu'nun Akkuş ilçesinde İsa Odabaşı'nın kullandığı tarım aracı devrildi. Aracın altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ve acil sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Haliluşağı Mahallesi'nde, İsa Odabaşı (72) idaresindeki "patpat" tabir edilen tarım aracı devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Aracın altında kalan sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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