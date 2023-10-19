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Akkuş'ta otomobil ile tırın çarpıştığı kazada ölü sayısı 5'e yükseldi

Ordu'nun Akkuş ilçesinde meydana gelen otomobil-tır çarpışması sonucu yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 5'e çıktı. Diğer yaralı ise tedavi altında.