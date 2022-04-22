Akkışla Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı

AKKIŞLA, KAYSERİ (AA) - Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi ile Akkışla Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imza altına alındı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, belediyede gerçekleşen törene, Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, belediye ve sendika yetkilileri ile işçiler katıldı.

1 yıl geçerli olacak sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyen Çelik, sözleşme gereği çalışanlara yüzde 35 zam yapılacağını kaydetti.

Arslan ise işçinin alın teri kurumadan haklarını zamanında ödemeyi kendilerine şiar edindiklerini vurguladı.