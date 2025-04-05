Akkaya Barajı'nda Flamingolarla Gelen Görsel Şölen

Akkaya Barajı flamingoların gelişi ile görsel şölen sunuyor

NİĞDE - Yüzlerce kuş türünün göç yolu üzerinde bulunan Niğde Akkaya Barajı, baharın gelişi ile birlikte görsel şölen oluşturuyor.

200'den fazla farklı kuş türüne ev sahipliği Niğde Akkaya Barajı, Nisan ayının gelmesiyle göçmen kuşlardan flamingoları ağırlıyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsünün içerisinde bulunan ve bünyesinde 200'den farklı kuş türünü barındıran, fotoğrafçılar ve kuş gözlemcilerinin onlarca farklı türü gözlemleyebildiği baraj, yılın bu dönemlerinde ziyaretçilerin ilgisini görüyor. Flamingoları kadrajına alan fotoğraf sanatçısı Fatih Kızılkaya, Nisan ayı ile birlikte Akkaya Barajı çevresinde her yıl fotoğraf çekimi yaptıklarını söyledi. Kızılkaya, flamingoların yanı sıra yaban ördekleri ve daha pek çok kuş türünü kayda almaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Barajın Nisan ayı ile birlikte adeta bir kuş cennetine dönüştüğünü ifade eden Kızılkaya; "Niğde, doğal güzellikler, endemik türler ve biyolojik çeşitlilik bakımında önemli bir merkez. Doğanın bizlere sunduğu büyüleyici manzaraları kayda almaktan mutluyuz. Akkaya Barajı rengarenk flamingoların, allı turnaların ev sahipliği yaptığı bir mekan. Tam bir görsel şölen içerisindeyiz. Akkaya'daki bu güzellikleri görmek, izlemek, fotoğraf çekmek isteyenler için muhteşem bir zaman dilimindeyiz. Niğde fotoğraf ve doğa anlamında, doğa sporları için bulunmaz bir yer. Doğa gözlemcilerini, kuş gözlemcilerini bu görsel şölene bekliyoruz" diye konuştu.