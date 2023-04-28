AKİT MEDYA GRUBU'NUN DA BULUNDUĞU BİNADAKİ YANGINDA 17'NCİ SAAT

AKİT Medya Grubu'nun da bulunduğu binadaki yangının 17'nci saatinde söndürme çalışmaları sürüyor. Yoğun dumanların yükseldiği bina havadan görüntülendi.

Akit Medya Grubu'nun da bulunduğu binada çıkan yangını söndürme çalışmaları 17'nci saatinde devam ediyor. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesinin sürdürdüğü yangında binanın bodrum katlarında devam eden ufak çaplı yangınlar için katlara girerek müdahale ediliyor. Yoğun dumanların yükseldiği görülen bina havadan da görüntülendi.