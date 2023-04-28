AKİT MEDYA GRUBU'NUN DA BULUNDUĞU BİNADA ÇIKAN YANGIN DEVAM EDİYOR

KÜÇÜKÇEKMECE'de, içinde Akit Medya Grubu'nun da yer aldığı binanın bodrum katında çıkan ve tüm binayı saran yangın hala devam ediyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Dereboyu Caddesi'nde, içinde Akit Medya Grubu'nun da yer aldığı 11 katlı binanın bodrum katında bulunan halı imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Üç bölümden oluşan binanın, ticari işletmelerinin bulunduğu kısmının tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği, Akit Medya Grubu'nun bulunduğu bölümde ise yoğun duman olduğu öğrenildi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Çevrede bir iş yerinde çalışan Hasan Yılmaz, "Halı fabrikası burası, zemin katında, elektrikten dolayı çıktığını söylüyorlar. Bizim de işyerimiz hemen yan tarafta. İlk anlarda çoğunlukla gazetenin bulunduğu kısımdaydı ekipler, daha sonra ticari alanda yangın büyüdüö dedi. Serdar Kırhan ise, "Orada 3 tane işyeri vardı, bunlar hasar aldı. Binanın hemen yanında yer alan evlerin de camları komple erimiş vaziyetteydi. Bina ve çevre binalar boşaltıldı. İlk başta yaklaşık 50 itfaiye aracı müdahale etti" İfadelerini kullandı.

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