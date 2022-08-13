Haber : Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Karahasanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Karahasanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

 - Güncelleme:
Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Karahasanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu için Akit Medya Grubunda tören düzenlendi.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu için Akit Medya Grubunda tören düzenlendi.

Karahasanoğlu'nun cenazesi, Akit Medya Grubunun Halkalı'daki binasına getirildi.

Burada düzenlenen törene, Karahasanoğlu'nun oğlu İbrahim Karahasanoğlu, kardeşleri Ali İhsan ve Nuri Karahasanoğlu, Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, Mehmet (Medyum) Memiş, çalışanlar ve arkadaşları katıldı.

Törende konuşan İbrahim Karahasanoğlu, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Ali İhsan Karahasanoğlu ise Mustafa Karahasanoğlu'nun çok cesaretli olduğunu belirterek, yaptıkları bir gazete manşetinde ağabeyinin kendisini dinlediğini anlattı. Onun kadar cesaretli olamadığı için ağabeyinden özür dileyen Ali İhsan Karahasanoğlu, "Belki senin cesaretin o yanlışları, o zulümleri sona erdirirdi." dedi.

Nuri Karahasanoğlu ise ağabeyinin "Korkaklardan gazeteci olmaz." dediğini belirterek, "Bu şekilde belki gazeteciliğin de onurunu korumuş oluyordu. Günümüzde öyle gazeteciler var ki kalemini ve beynini bir zaman kiraya, bir zaman da satılığa çıkarıyorlar. Ağabeyim cesurdu." ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu'nun naaşı, okunan duanın ardından cenaze namazı kılınmak üzere tekbirlerle Fatih Camisi'ne götürüldü.

AA / Berk Özkan - Güncel

Mustafa Karahasanoğlu Ali İhsan Su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title