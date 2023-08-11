Çin'in Hefei kentinde bulunan bir çayın akıntısına kapılan küçük çocuğun kurtarıldığı anlar, film sahnelerini aratmadı. Yardım çığlıkları atarak akıntıdan kurtulmaya çalışan çocuğun imdadına ise genç bir adam yetişti. Saniye saniye kameralara yansıyan çocuğun kurtarılma anları ise film sahnelerini aratmadı.

- Akıntıya kapılan çocuğun kurtarılma anları film sahnelerini aratmadı

PEKİN - Çin'in Hefei kentinde bulunan bir çayın akıntısına kapılan küçük çocuğun kurtarıldığı anlar, film sahnelerini aratmadı.

Çin'in Anhui eyaletindeki Hefei kentinde yer alan bir çayda küçük bir çocuk akıntıya kapıldı. Yardım çığlıkları atarak akıntıdan kurtulmaya çalışan çocuğun imdadına ise genç bir adam yetişti. Çaya atlayarak, boğulmak üzere olan çocuğun yanına kadar yüzen genç adam, akıntıya aldırmadan küçük çocuğu kucaklayarak kurtardı. Saniye saniye kameralara yansıyan çocuğun kurtarılma anları ise film sahnelerini aratmadı.