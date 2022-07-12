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Siirt'te akıntıya kapılan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı

AA - Fecri Barlık - Güncel
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Siirt'te Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde akıntıya kapılan 12 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Siirt'te Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde akıntıya kapılan 12 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Siirt-Eruh kara yolu Botan Köprüsü mevkisinde arkadaşlarıyla serinlemek için suya giren 12 yaşındaki H.H.O. suya kapıldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki çalışmalara destek için çevre illerden dalgıç ekibi talep edildi.

AA / Fecri Barlık - Güncel

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