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AKINTIYA KAPILAN ÇOCUĞU KURTARDIKTAN SONRA NEHİRDE KAYBOLDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'ne giren ve akıntıya kapılan kız çocuğunu kurtaran Aydın Tutkal (43) ve Mücahit Keser (45) kendileri akıntıya kapıldı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'ne giren ve akıntıya kapılan kız çocuğunu kurtaran Aydın Tutkal (43) ve Mücahit Keser (45) kendileri akıntıya kapıldı. Keser, kurtulmayı başarırken, Tutkal akıntıyla sürüklenerek gözden kayboldu. Tutkal'ı arama çalışmaları başlatıldı.

Genç ilçesinde Murat Nehri kıyısında aileleri ile pikniğe giden Aydın Tutkal (43) ve arkadaşı Mücahit Keser (45), akşama doğru başka bir ailenin kız çocuğunun nehirde akıntıya kapıldığını gördü. Çocuğun bir süre sonra gözden kaybolmasıyla Tutkal ve Keser suya atlayarak çocuğu kurtarmaya çalıştı. İkilinin mücadelesiyle çocuk, sudan çıkarıldı. Suyun akıntısı ile yorulan iki arkadaştan Keser kurtulmayı başarırken, Tutkal ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keser'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Nehirde kaybolan Aydın Tutkal'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

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