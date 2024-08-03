Akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti
Hatay'ın Arsuz ilçesinde denize giren 5 kişi akıntıya kapıldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak müdahaleye rağmen 2 kişi kurtarılamadı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.
Büyükdere Mahallesi sahilinden denize giren Tezcan Süner (33), Hamit Süner (21), Asi Koşar (15), Gülay Duman ve Mehmet Duman bir süre sonra çırpınmaya başladı.
Sudakilerin akıntıya kapıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla denizden çıkarılıp ambulansa taşınan 5 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınanlardan Hamit Süner ve Asi Koşar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.