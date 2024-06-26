Akıncılar ilçesinde yön tabelaları yenileniyor

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde belediye ekipleri eskiyen yön tabelalarının yenilenmesi için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri, ilçe merkezinde eskimiş, boyaları solmuş, devrilen tabelaları yeniden boyayarak ve tadilat yaparak kullanıma uygun hale getirdi.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçenin daha yaşanabilir hale gelmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda yön tabelalarını yenilediklerini belirten Sevinç, gurbetçi vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarını daha rahat bulabilmesi için ilçe merkezine yeni yön tabelaları diktiklerini ifade etti.