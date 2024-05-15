Akıncılar ilçesinde yön tabelaları yenileniyor

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde eskiyen yön tabelalarının yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarına erişimini kolaylaştıracak yön levhalarından eskiyen ve yıprananları yenilemeye başladıklarını söyledi.

Çalışmanın hayırlı olmasını dileyen Sevinç, "Resmi kurumlar başta olmak üzere sosyal tesisler ve okulları gösteren yön tabelalarında eksiklerimiz vardı. Bunların giderilmesi için çalışma başlatarak bütün bu alanlara yön tabelalarını yerleştirmeye başladık. En kısa zamanda eksiklikleri gidererek halkımızın hizmetine sunacağız." dedi.