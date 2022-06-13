Akıncılar'da lise öğrencileri için moral programı düzenlendi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek lise öğrencileri için moral programı gerçekleştirildi.

Akıncılar ve Köyleri Hizmet ve Eğitim Vakfı (AKHEV) tarafından ilçedeki Öğretmenevi'nde düzenlenen programa İmam Hatim Anadolu Lisesi ve Akıncılar Türk Telekom Lisesinden mezun öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen, eğitim alanında ilçenin güzel bir ivme yakaladığını söyledi.

Özveriyle çalışan öğrencileri kutlayan eğitim camiasını da tebrik eden Başkan Şen, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde böyle bir organizasyonun yapılmasında emeği olan AKHEV Başkanı Erol Akgül ve vakıf yöneticilerine teşekkür etti.

Akgül ise doğup büyüdükleri topraklara her zaman sıla borçlarının olduklarını ifade etti.

Gelecek nesillere sahip çıkmanın asli görevleri olduğunu vurgulayan Akgül, şunları kaydetti:

"Önümüzde bir YKS maratonu var. Bu maraton öncesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de desteğiyle öğrencilerimize moral amaçlı program düzenledik. Akıncılar ilçemizin eğitimdeki başarısından dolayı başta İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı olmak üzere öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bizler de her zaman onların arkasındayız."

Akgül, Akıncılar İmam Hatim Anadolu Lisesinin bu yıl ilk mezunlarını verdiğini belirterek, gelecekte başarı elde edeceklerinden umutlu olduklarını dile getirdi.

Programda, mezun olan öğrencilere ve öğretmenlerine hediyeler takdim edildi.