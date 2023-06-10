Üye Girişi
Haberi Paylaş
Akıncılar'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında sergi açıldı

Akıncılar'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında sergi açıldı

Güncel Haberler

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları ve resim sergisi açıldı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları ve resim sergisi açıldı.

Akıncılar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen serginin açılışına Kaymakam Tarık Safa Kahveci, Belediye Başkanı Hasan Şen, kurum amirleri ve kursiyerler katıldı.

Sergiyi gezen Kahveci, el emeği göz nuru ürünlerle sergi açan kursiyerleri tebrik etti.

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel

Akıncılar Hasan Şen Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title