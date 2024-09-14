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Akıncılar'da Doğal Gaz Altyapı Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları sürerken, bazı mahallelerde doğal gaz kullanımı başladı. Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçenin tamamını en kısa sürede doğal gaza kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti. Çalışmaların ilçeye hayırlı olmasını dileyen Sevinç, destek veren yetkililere teşekkür etti.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor.

Doğal gaz deposu ve basınç istasyonu dolum tankı sabitleme çalışması yapılan ilçede, boru hattı döşeme işlemi tamamlanan bazı mahallelerde doğal gaz kullanımına başlandı.

İlçenin tamamının doğal gaza kavuşturulması için Akıncılar Belediyesi ve dağıtım şirketi altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, hedeflerinin ilçenin tamamını en kısa sürede doğal gaza kavuşturmak olduğunu söyledi.

Çalışmanın ilçeye hayırlı olmasını temenni eden Sevinç, şunları kaydetti:

"En kısa zamanda bütün ilçe doğal gazına kavuşmuş olacak. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye, milletvekillerimize, siyasi parti başkanlarımıza ve Aksa Doğalgaz yetkililerine ilçemiz ve belediyemiz adına çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel

Akıncılar Politika Ekonomi Enerji Güncel sivas

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