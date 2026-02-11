Akın Gürlek Yemin Edecek... CHP Milletvekilleri Eksiksiz Olarak TBMM Genel Kurulu'na Çağırıldı

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Adalet Bakanlığı'na atanan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, bugün saat 14.00'te TBMM Genel Kurulu'nda yemin edecek. CHP Grubu'ndan milletvekillerine gönderilen mesajda, tüm milletvekillerinin eksiksiz ve mazeretsiz olarak saat 14.00'te Genel Kurul'da olmaları talep edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Akın Gürlek Adalet Bakanlığı'na, Erzurum Valliliği görevini yürüten Mehmet Çiftci ise İçişleri Bakanlığı'na atandı. Gürlek ve Çiftçi, bugün saat 14.00'te TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevlerine başlayacak.

Atama kararının ardından CHP milletvekili grubuna, Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla gönderilen mesajda, tüm milletvekillerinden saat 14.00'te eksiksiz ve mazeretsiz olarak Genel Kurul'da bulunmaları istendi. CHP'nin Gürlek'in yeminini Genel Kurul'da protesto hazırlığında olduğu öğrenildi.

ADA, Adalet Bakanlığı'na gidiyor

Öte yandan Aile Dayanışma Ağı'nın (ADA) her hafta saat 11.00'de Saraçhane Parkı'nda gerçekleştirdiği buluşmaların 25'incisini, bu cuma günü Ankara'da Adalet Bakanlığı önünde yapacağı öğrenildi. 19 Mart süreci mağdurları, Gürlek'in görevinin ilk günlerinde seslerini Bakanlık önünden yükseltecek. Buluşmaya, CHP Lideri Özel'in de katılması bekleniyor.