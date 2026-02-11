Haberler

Akın Gürlek Yemin Edecek... CHP Milletvekilleri Eksiksiz Olarak TBMM Genel Kurulu'na Çağırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Adalet Bakanlığı’na atanan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, bugün saat 14.00’te TBMM Genel Kurulu’nda yemin edecek. CHP Grubu'ndan milletvekillerine gönderilen mesajda, tüm milletvekillerinin eksiksiz ve mazeretsiz olarak saat 14.00’te Genel Kurul’da olmaları talep edildi.

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Adalet Bakanlığı'na atanan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, bugün saat 14.00'te TBMM Genel Kurulu'nda yemin edecek. CHP Grubu'ndan milletvekillerine gönderilen mesajda, tüm milletvekillerinin eksiksiz ve mazeretsiz olarak saat 14.00'te Genel Kurul'da olmaları talep edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Akın Gürlek Adalet Bakanlığı'na, Erzurum Valliliği görevini yürüten Mehmet Çiftci ise İçişleri Bakanlığı'na atandı. Gürlek ve Çiftçi, bugün saat 14.00'te TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevlerine başlayacak.

Atama kararının ardından CHP milletvekili grubuna, Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla gönderilen mesajda, tüm milletvekillerinden saat 14.00'te eksiksiz ve mazeretsiz olarak Genel Kurul'da bulunmaları istendi. CHP'nin Gürlek'in yeminini Genel Kurul'da protesto hazırlığında olduğu öğrenildi.

ADA, Adalet Bakanlığı'na gidiyor

Öte yandan Aile Dayanışma Ağı'nın (ADA) her hafta saat 11.00'de Saraçhane Parkı'nda gerçekleştirdiği buluşmaların 25'incisini, bu cuma günü Ankara'da Adalet Bakanlığı önünde yapacağı öğrenildi. 19 Mart süreci mağdurları, Gürlek'in görevinin ilk günlerinde seslerini Bakanlık önünden yükseltecek. Buluşmaya, CHP Lideri Özel'in de katılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler

Erdoğan'dan kıyafeti yüzünden aşağılanan başkanı ağlatan sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Pedofili skandalı büyüyor! Pilotu uçuş öncesi yaka paça aldılar

Skandal büyüyor! Uçak kalkmaya hazırlanırken pilotu gözaltına aldılar
Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı
Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü

Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Tepkilerin odağındaki TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş video çekip isyan etti

TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş o anları kayda alıp isyan etti
Rihanna'yı markette gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi

Rihanna'yı markette gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi