Haberler

Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine getirilmesi, köyünde sevinçle karşılandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanması, memleketi Nevşehir'in Aylı köyünde sevinçle kutlandı. Köyün muhtarı ve imamı, Gürlek'in başarıları için dua ettiklerini ve onunla gurur duyduklarını ifade etti.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in, Adalet Bakanlığı görevine getirilmesi, Nevşehir'deki köyünde sevinçle karşılandı. Aylı köyü muhtarı Cüneyt Cesur (49), "Köyümüzün medarıiftiharı ve memleketimizin güzel insanı. Çocukluğundan beri tanıdığımız ve bildiğimiz çok saygıdeğer bir insandır. Köy olarak sevinçle karşıladık. Nevşehir halkı olarak herkes gurur duydu. İnşallah görevinde başarılarını ve vatana millete hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Nevşehir'de 1982 yılında dünyaya gelen Akın Gürlek, yaklaşık 12 yaşına kadar Kozaklı ilçesine bağlı Aylı köyünde yaşadı. Ailesiyle birlikte İzmir'e taşınan Gürlek, eğitim hayatına burada devam etti. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Gürlek, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hakimlik görevlerinde bulundu. 2021 yılında birinci sınıf hakimliğe terfi eden Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 2 Ekim 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Gürlek, 2 Haziran 2022'den 7 Ekim 2024'e kadar Adalet Bakan Yardımcısı olarak da görev yaptı. Gürlek'in Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla Adalet Bakanlığı görevine atanması, köyünde sevinçle karşılandı.

'ÇOK SAYGILI BİR ARKADAŞIMIZDI'

Aylı köyü muhtarı Cüneyt Cesur (49), "Adalet Bakanımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Köyümüzün medarıiftiharı ve memleketimizin güzel insanı. Çocukluğundan beri tanıdığımız ve bildiğimiz çok saygıdeğer bir insandır. Çocukken, arkadaşlarına, büyüklerine ve küçüklerine çok saygılı, elinden geldiği kadar kimsenin kalbini kırmayacak bir arkadaşımızdı. Belirli bir süre sonra İzmir'e taşındılar. Tahsilini genelde İzmir civarında gördü. Alnının akıyla güzel bir yere geldi. Tebrik ediyoruz. Ailesini de çok severler. Sülale olarak kimseye bir yanlışı olan insanlar değillerdi. Köy olarak sevinçle karşıladık. Nevşehir halkı olarak herkes gurur duydu. İnşallah görevinde başarılarını ve vatana millete hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

'HABERİ DUYUNCA SEVİNDİK'

Aylı köyü imamı Tekin Çetinkaya (54) ise "Bakanımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kendisini çocukluktan beri tanırız. İzmir'de kalmalarına rağmen zaman zaman köye gelir gider, irtibatı her zaman vardı. Amcaları, dayısı olsun, köyle irtibatı olan birisiydi. Kendisini tekrar tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Haberi duyunca sevindik. 'Uzayan kol bizden olsun' dedik. Köylümüz. Onun için sevindik. Başarıları daim olsun. Sessiz, sakin ve oldukça mütevazı biriydi. Ben bu şekilde hatırlıyorum. Bu şekilde tanıdım. Hala da öyle olduğu kanaatindeyim. Düğünlerde, cenazelerde olsun görüştüğümüzde de aynı durumda olduğunu gözlemledim. 12 yaşlarında İzmir'e taşındılar. Gelip giderlerdi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti

TBMM tarihine geçecek görüntü
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları

CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı

Adını tarihe altın harflerle yazdırdıktan sonra kendini tutamadı
TFF'den Fenerbahçe'nin Asensio talebine ret

TFF'den Asensio'ya izin yok
'Anam anam benim evim' diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı

"Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'ın burnu kanadı

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'a sert darbe
ABD'de uçuşlar 10 günlüğüne durduruldu: 11 Eylül'den beri görülmemiş durum

11 Eylül'den bu yana görülmemiş durum! Tüm uçuşlar 10 gün yasaklandı