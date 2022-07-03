Akıllı telefonların hafızaya yıkıcı etkisi!

Bir şeyleri unutmak, bugünlerde en çok şikayet edilen durumlardan biri haline geldi. Bunun en önemli nedeni olarak ise akıllı telefonlara duyulan güven olduğu iddia ediliyor. Eskiden pek çok telefon numarasını aklımızda tutarken, şimdilerde telefonlara duyulan güven nedeniyle buna gerek duymuyoruz. Peki, akıllı telefon hafıza tarafını nasıl etkiliyor? İşte detaylar!

Anıları hatırlamak, pandemi öncesine göre daha kötü halde

Hayatın 'akıllı' hale gelmesi, 2000'lerin ortasından itibaren artmaya başladı. Ancak, genel olarak internet kullanımı, pandemi döneminde daha da hızlı hale geldi. Hafıza araştırmacısı Catherine Loveday'in 2021 yılında yaptığı bir ankette, ankete katılanların yüzde 80'i, anılarının pandemi öncesine göre daha kötü olduğunu düşünüyor.

Sinirbilimciler ise anıları ve hatırlamamız gereken bilgileri akıllı telefonlarda saklama konusuyla ilgili farklı düşüncelere sahip. Sussex Üniversitesi'nde bilişsel sinirbilim profesörü olan Chris Bird, Epizodik Hafıza Grubu tarafından bir araştırma yürütüyor. Bu araştırmasında Bird, "Notları yazmak gibi şeyleri her zaman harici hafızaları boşalttık ve bu da daha karmaşık hayatlara sahip olmamızı sağladı." diyor. Aynı zamanda profesör, telefonlarda hatırlamak için kullandığımız şeylerin, pek çok insan beyni için daha zor hatırlandığını düşünüyor.

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McGill Üniversitesi'nde hafıza ve unutmanın nörobiyolojisini inceleyen Oliver Hardt ise daha temkinli yaklaşıyor. "Hafızanızı kullanmayı bıraktığınızda daha da kötüleşecek, bu da cihazlarınızı daha da fazla kullanmanızı sağlayacak." Hardt, akıllı telefonların büyük rahatlık olduğunu ancak, her rahatlığın bir bedeli olduğunu söylüyor.

Aynı zamanda Hardt, GPS'e güvenmemize de sıcak yaklaşmıyor. "GPS'in uzun süreli kullanımının hipokampustaki gri madde yoğunluğunu azaltacağını tahmin ediyoruz. Bu beyin bölgesinde gri madde yoğunluğunun azalması, depresyon ve diğer psikopatolojiler için artan risk gibi çeşitli semptomlarla birlikte gider."

Teknoloji uzmanı Linda Stone ise telefonlar tarafından sürekli dikkatin dağılmasını daha endişe verici buluyor. Ona göre telefonlar dikkat dağıtırken, adres defterleri dikkat dağıtmıyor. "Kendimizle gerçek olalım: Kaçımız bankacılık uygulamamızın bize sağladığı zamanı şiir yazmak için kullanıyoruz? Instagram'da sadece pasif olarak saçmalık tüketiyoruz."

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon hafıza tarafını nasıl etkiliyor? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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