Akıllı telefon satışlarında iPhone 13 çılgınlığı: Rakiplerine fark attı!

Akıllı telefon pazarındaki rekabet tüm hızıyla sürüyor. Apple, Samsung ve Xiaomi gibi şirketlerin başı çektiği sektöre önümüzdeki günlerde Nothing gibi yeni isimler de dahil olacak. Çip krizi ve pandemi gibi nedenlere rağmen satış rakamları günden güne artıyor. Hatta dünya genelinde düzenlenen indirim günleri veya alışveriş festivalleri gibi etkinlikler, bu rakamları dudak uçuklatan seviyelere çıkarabiliyor.

Çin 618 alışveriş festivalinde iPhone 13 çılgınlığı

Çin'in 18 Haziran'da düzenlenen "618" adlı çevrim içi alışveriş festivali, bu yıl iPhone 13 çılgınlığına sahne oldu. Binlerce müşterinin yararlandığı etkinlikte ülkede faaliyet gösteren e-ticaret platformları, maddi açıdan tabiri caizse bayram ediyor.

618, diğer indirim günleri veya festivallerde olduğu gibi genellikle bir günü kapsamasına rağmen, uzunca bir süre daha devam ediyor. Bu süreçte e-ticaret platformları, müşterileri kendilerine çekebilmek için çeşitli kampanyalar düzenliyorlar.

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618'in en büyük kazananlarından birisi de Apple oldu. Zira DTCHAT'in raporuna göre JD.com'daki iPhone 13 satışları, etkinlikte 2,83 milyon adede ulaştı. Akıllı telefon, satış sayıları ele alındığında rakiplerine fark atmayı başardı.

DTCHAT'in raporunda 20 model mevcut. İkinci ve onuncu sıra arasındaki tüm akıllı telefonlar Xiaomi'ye ait durumda. iPhone 13'ün ardından en çok satan cihaz ise 340 binle Redmi K50 oldu. Ancak satış rakamları buna rağmen sekiz katından daha az diyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 13 neden kullanıcıların en çok tercih ettiği modellerden biri? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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