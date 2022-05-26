Akıllı telefon fiyatları artıyor: TRT bandrol ücreti zamlandı! - Haberler

Akıllı telefon fiyatları artıyor: TRT bandrol ücreti zamlandı!
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Bugün resmi gazetede yapılan paylaşıma göre, teknolojik cihazlardan alınan TRT bandrol ücreti zamlandı. İşte detaylar...
Elektronik cihazların fiyatı her geçen gün artıyor. Buna sebep olarak da başlıca enflasyon, dolar kuru ve alınan yüksek vergiler gösterilebilir. Türk Lirası'nın tekrar değer kaybetmeye başladığı bu günlerde, herkes teknolojik cihazlara zam gelebileceğini düşünüyordu. Fakat kur yükselişi fiyatlara yansımadan önce TRT bandrol ücreti zamlandı. Peki bu durum piyasaya nasıl yansıyacak?
TRT bandrol ücreti arttı: Vergiler, cihazın fiyatını aştı!
Yasa gereği Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri çatısı altında alınan TRT bandrol ücreti üzerinde yapılan bir değişikliğin Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor. Nitekim bu gece yapılan zam da bu şekilde fark edildi.
Neredeyse tüm teknolojik cihazlardan alınan bu ücret TV, kamera ve radyolarda yüzde 16, akıllı telefonlarda yüzde 10, akıllı saatlerde yüzde 8, bilgisayar ve tabletlerde ise yüzde 2 seviyesindeydi. Bu oranlar bu gece itibariyle güncellendi.
Yeni düzenlemeye göre TV, kamera ve radyolardan alınan yüzde 16'lık ücrette bir değişim olmayacak. Fakat akıllı telefonlarda yüzde 10 yerine yüzde 12, akıllı saatlerde yüzde 8 yerine yüzde 14, tablet ve bilgisayarlarda ise yüzde 2 yerine yüzde 4'lük bir tutar kesilecek.
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Yapılan bu zam sonrasında bazı ürünlerden alınan vergiler miktarı asli fiyatını geçti. Bu durumun akıllı telefon fiyatlarına etkisini ise aşağıdaki örnekte görebilirsiniz.
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Burada verdiğimiz örnekte görebileceğiniz gibi, üst segment bir cihazın fiyatına 450 TL gibi bir fark direkt olarak yansıyor. Uygun fiyatlı modellerde bu tutar 100-150 TL'ye kadar düşebilir. Tabii satıcılar bu artışı sübvanse etmeyi tercih edebilir. Ancak önümüzdeki günlerde dolar kurundaki artışı fiyatlarına yansıtmaya karar verirlerse bu fark daha da yükselecektir. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
VergilerEski fiyatYeni fiyatVergisiz fiyatı12 bin 712 TL12 bin 712Kültür Bakanlığı (yüzde 1)127 TL127 TLTRT bandrolü (yüzde 10)1.284 TL–TRT bandrolü (yüzde 12)–1.540 TLÖTV (yüzde 50)7 bin 062 TL7 bin 189 TLKDV (yüzde 18)3 bin 813 TL3 bin 882 TLToplam vergi (yüzde 96.65)12 bin 286 TL12 bin 738 TLTelefonun fiyatı24 bin 999 TL25 bin 450 TL
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Burada verdiğimiz örnekte görebileceğiniz gibi, üst segment bir cihazın fiyatına 450 TL gibi bir fark direkt olarak yansıyor. Uygun fiyatlı modellerde bu tutar 100-150 TL'ye kadar düşebilir. Tabii satıcılar bu artışı sübvanse etmeyi tercih edebilir. Ancak önümüzdeki günlerde dolar kurundaki artışı fiyatlarına yansıtmaya karar verirlerse bu fark daha da yükselecektir.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!