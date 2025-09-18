Akıllı tarım teknolojileri "gıdada tam bağımsızlık" için TEKNOFEST'te boy gösteriyor

Türk savunma sanayisinde olduğu gibi tarımda da atılım yapmak isteyen girişimciler, "gıdada tam bağımsızlık" için Tarım Teknolojileri Kümelenmesinde (TÜME) bir araya geliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul devam ediyor.

Gıda, tarım ve hayvancılık için teknoloji geliştiren firmalar da TÜME alanında, bulundukları ekosistemi birbirine anlatarak, ekonominin güçlenmesi için çalışmalarını ortaya koyuyor. Çok sayıda akıllı tarım teknolojisinin vitrine çıktığı TEKNOFEST'te, bu sistemlerin gıdada tam bağımsızlık için anahtar rolde olduğu vurgulanıyor.

Afara AgTech Kurucusu Ömer Muratlı, AA muhabirine, TÜME ile farklı tarım teknolojilerinin bir araya gelerek, tıpkı savunma sanayisinde olduğu büyük işler başaracağına inandıklarını söyledi.

Ürettikleri tarım robotunun ilk modülünün, pamuk hasadı sonrasında yere dökülen ürünleri görüntü işlemeyle tespit edip toplayan Türkiye'nin ilk tarım robotu olduğunu belirten Muratlı, "Şu anda üzerinde takılı olan modül ise çapalama sağlıyor. Bu çapalamayla mısır, pamuk, ayçiçeği, domates, biber gibi bitkilerde etrafındaki yabani otları tespit ederek öldürüyor. Bunları kamerayla ve derin öğrenme sistemiyle yapıyor. Bu sayede ilaç kullanımı azalıyor, verimlilik artıyor." dedi.

Muratlı, TÜME'nin, içindeki diğer girişimlerle entegre bir çalışma sistemi sağladığına dikkati çekerek, bir mısırın daha az yabani otla, rekoltesi yüksek şekilde üretilmesinin hayvancılıktaki yem maliyetlerini düşürmek anlamına geldiğini bildirdi.

Burada entegre çalışmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Muratlı, şunları kaydetti:

"Bugün bir başlangıç noktasındayız. TÜME içinde yer aldığımız için çok mutluyuz. Tarım teknolojilerinde ivmelenme zamanlarındayız. Bugün bütün bunları tıpkı savunma sanayisinin altyapısında olduğu gibi aynısını kullanabiliyoruz. Türkiye'de savunma sanayisinin kritik bir sektör olması gibi gıdada tam bağımsız bir Türkiye için tarım teknolojilerinin çiftçiler tarafından kullanılması önemli. Farklı girişimlerin buraya gönül vererek tıpkı savunma sanayisinde olduğu gibi büyük bir ivmelenmeyle dünya üzerinde adını duyuracağına eminiz. TÜME de tam olarak bu görevi icra ediyor."

"13 ülkeye robot satıyoruz"

I-tech Robotik Yöneticisi Ferdi Alakuş da yerli üretim robotu ürettiklerini ve öğrencilik yıllarından beri bu işi yaptığını anlattı.

Bu sayede en başından sonuna kadar sistemin tamamını gördüklerini belirten Alakuş, şöyle konuştu:

"13 ülkeye robot satıyoruz. Bu robotlar hayvancılık alanında kullanılıyor, yem itme, buzağı besleme, gübre sıyırma gibi yüksek teknoloji ürünleri üretiyoruz. Bugün Türkiye'de bu tarz ürünlerde üretim yok. Yurt dışından getirip bayiler aracılığıyla satıyorlar. Biz şu an Türkiye'de bunları bilfiil kendi fabrikalarımızda üretip hem iç pazara hem de yurt dışına satıyoruz. Yurt dışında rekabet avantajı yaşamamızın da en güzel tarafı ileri teknolojiyle satmamız. Avrupa'nın hantallığı gibi değil bizim ürünlerimiz, yurt dışında teknolojik anlamda çok rekabetçi. Kolostrum, yem itme ve buzağı besleme robotlarını Hollanda gibi ülkelere, oradaki üreticilere satıyoruz."

Alakuş, firmalarının 2015'te "teknogirişim sermaye desteği" ile kurulduğunu, bugün de TÜME gibi bir kümelenmenin içinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Üreticilerin birbirine fayda sağlayabileceğini vurgulayan Alakuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim ürünlerimiz verim artışı sağlıyor, maliyetleri düşürüyor. Şu an hayvancılık alanında en büyük problem işler. İş gücünü en aza indiren ürünler bunlar. Artık birinin yem itmesine gerek kalmıyor. Bunların tamamını robotlar daha verimli yapıyor. Bir yem itme robotu çalıştırıyorsanız sütünüz, yem itme robotunun turlarına bağlı olarak 2 litre artıyor. Çünkü bunu standart olarak yapıyor. Yani izlemesi gereken periyotlar neyse o periyotlarda yaptığı için otomatikman bu da verimi artırıyor. Biz aynı zamanda yurt dışından gelen ürünlere göre yarı yarıya fiyat performansıyla satıyoruz. Üreticilerimizi en ucuz fiyatlarla, en teknolojik ürünlerle buluşturmaya çalışıyoruz."

Hayvanların metabolizması otomatik takip ediliyor

Cowealthy Kurucusu Melih Ertürk de 4 yıl önce Bilişim Vadisi'nde kurulduklarını, havalandırma fanları ve büyükbaş hayvanların takibinde kullanılan bir küpe ürettiklerini söyledi.

Bu küpe ve havalandırma fanlarının tamamının IoT (nesnelerin interneti) cihazı olarak tanımlandığını vurgulayan Ertürk, şöyle konuştu:

"Nesneler birbirleriyle haberleşebiliyorlar ve makine öğrenmesiyle ortamdaki sıcaklığı, nemi ve rüzgar hızını ölçerek hayvanların ihtiyacının ne olduğunu, hava kalitesini değerlendiriyorlar ve ona göre çalışma sağlıyorlar. Aynı zamanda da elektrik tasarrufu sağlıyorlar. Bu teknolojilerin çoğunu Türkiye yıllardır ithal ediyordu, biz seri üretime kavuşturmuş bulunuyoruz. Hayvanlar ortamdaki soğuk veya sıcak stresinden etkileniyorlar. Bu da üretimlerini azaltıyor. Yaz aylarında büyükbaş hayvanların süt verimi düşüyor. Bu da ortam sıcaklıklarını değiştirmemiz gerektiği anlamına geliyor. Aynı şekilde bunların da metabolik olarak değişkenlerini takip etmek çok önemli. Hayvan hastalığı artık gözle görülmeden önce sistem uyarı veriyor. Aynı zamanda da hayvan neslinin devamı için tohumlama yapılması gerektiğinin saatini kararlaştırıyor."