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Akıl ve zeka oyunları Batman il finali yapıldı

Akıl ve zeka oyunları Batman il finali yapıldı

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Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu iş birliğinde düzenlenen akıl ve zeka oyunları Batman finali yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu iş birliğinde düzenlenen akıl ve zeka oyunları Batman finali yapıldı.

Çok amaçlı spor salonunda düzenlenen müsabakalara, ilkokul ve ortaokul kategorilerinden 200 öğrenci katıldı.

Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu İl Koordinatörü Hayrettin Tutuş, "Milli Eğitim Bakanlığımız ve Tüm Akıl ve Zeka oyunları Federasyonu arasında yapılan iş birliği kapsamında tüm illerde turnuvalar düzenlenmektedir. Biz de Batman'da ilk finalimizi gerçekleştirdik. Finalimize 10 farklı branştan 200 oyuncu katıldı." dedi.

Hedeflerinin haziran ayında Kayseri'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında 10 kategoride birincilik elde etmek olduğunu ifade eden Tutuş, Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan tüm oyunculara başarılar diledi.

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Kaynak: AA / Güncel

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Türkiye Batman Güncel Haberler

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