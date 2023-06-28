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Akif Çağatay Kılıç İsveç'te Kuran-ı Kerim Yakılmasını Lanetledi

Akif Çağatay Kılıç İsveç'te Kuran-ı Kerim Yakılmasını Lanetledi

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İsveç'te Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan alçak eylemi lanetledi. Kılıç, fikir ve ifade özgürlüğü kisvesi altında yapılan bu tür İslamofobik aşağılık eylemleri kabul edilemez bulduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, " İsveç'te Kurban Bayramı'mızın ilk gününde kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan alçak eylemi lanetliyorum" dedi.

Kılıç, Twitter hesabından açıklama yaparak, İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına izin verilmesine tepki gösterdi. Kılıç, "İsveç'te Kurban Bayramı'mızın ilk gününde kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan alçak eylemi lanetliyorum. Fikir ve ifade özgürlüğü kisvesi altında yapılan bu tür İslamofobik aşağılık eylemler asla kabul edilemez. Bunlara müsaade eden tüm kişi ve kurumları kınıyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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