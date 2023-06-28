Akif Çağatay Kılıç İsveç'te Kuran-ı Kerim Yakılmasını Lanetledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İsveç'te Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan alçak eylemi lanetledi. Kılıç, fikir ve ifade özgürlüğü kisvesi altında yapılan bu tür İslamofobik aşağılık eylemleri kabul edilemez bulduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, " İsveç'te Kurban Bayramı'mızın ilk gününde kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan alçak eylemi lanetliyorum" dedi.

Kılıç, Twitter hesabından açıklama yaparak, İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına izin verilmesine tepki gösterdi. Kılıç, "İsveç'te Kurban Bayramı'mızın ilk gününde kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan alçak eylemi lanetliyorum. Fikir ve ifade özgürlüğü kisvesi altında yapılan bu tür İslamofobik aşağılık eylemler asla kabul edilemez. Bunlara müsaade eden tüm kişi ve kurumları kınıyorum" ifadelerini kullandı.