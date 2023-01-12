Akif Çağatay Kılıç, Batılı ülkelerde artan yabancı düşmanlığına dikkati çekti

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, son dönemlerde Batılı ülkelerde yabancı düşmanlığı saldırılarındaki artışa dikkati çekerek, Alman makamlarıyla yaptıkları görüşmelerde bu yapıların tüm detaylarıyla ortaya çıkarılması konusundaki taleplerini...

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, son dönemlerde Batılı ülkelerde yabancı düşmanlığı saldırılarındaki artışa dikkati çekerek, Alman makamlarıyla yaptıkları görüşmelerde bu yapıların tüm detaylarıyla ortaya çıkarılması konusundaki taleplerini dile getirdiklerini söyledi.

Temaslarda bulunmak üzere Almanya'ya gelen ve Türkiye'nin Essen Başkonsolosluğu'nda Türk sivil toplum kuruluşları ve derneklerin temsilcileriyle bir araya gelen Kılıç, toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Son dönemlerde Batılı ülkelerde artış gösteren yabancı düşmanlığı motifi içeren saldırıları yakından takip ettiklerini söyleyen Kılıç, "Biliyorsunuz bizim tüm temsilciliklerimizde, dünyanın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi Almanya'da da güvenlik alanından sorumlu olan ataşelerimiz var. Bununla birlikte tüm başkonsolosluklarımız ve büyükelçiliğimiz tüm vatandaşlarımızın güvenliği ve hayatlarını en iyi şekilde idame ettirebilmeleri ve onlara destek olmaları açısından görevdeler." dedi.

Kılıç, Alman makamlarıyla yaptıkları görüşmelerde ırkçı saldırılar konusunu dile getirdiklerini aktararak, "Tabiki üzücü olaylar ama biz bunları yıllardır Alman makamlarına söylüyoruz. Burada biz (yabancı düşmanı saldırılarında) artış trendi görüyoruz. Burada bir sıkıntı var. Almanya'da tekrar ortaya çıkmaya çalışan bir ırkçılık yapısı mevzubahis. NSU davasıyla bu gün yüzüne çıktı, sonra NSU 2.0 diye adlandırılan bir süreç yaşandı ve yaşanıyor." şeklinde konuştu.

"Sadece Müslümanlara değil Yahudilere de saldırılar yapılıyor"

Sadece Müslümanlara değil, Yahudi dinine mensup kişilere de saldırılar yapıldığına işaret eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Bunların hepsini genel olarak değerlendirdiğimizde bir yabancı düşmanlığının, aşırı sağ diye tabir ettiğimiz siyasi anlamdaki akımların etkisinin olduğunu görüyoruz. Bunlarla ilgili olarak güvenlik bürokrasimizin, aynı zamanda istihbarat teşkilatımızın Alman makamlarıyla görüşmeleri ve istişareleri mevzubahis. Bizim de parlamentolar düzeyinde hem yerelde hem federal hükümetlerle görüşmelerimiz oluyor ve devam edecek. Biz bunu, kaygı verici bir artış olması nedeniyle de yakından takip ediyoruz. Ümit ederim ki Alman makamları en kısa sürede bu saldırıların arkasında olan faillerin tüm haritasını yani arkasındaki yapının bu ağın ortaya çıkması, varsa eğer bürokrasideki uzantılarının yakalanması ve bataklığın kurutulması konusundaki çalışmaların yapılması gerekiyor. Tabi bunu da takip ediyoruz."

Kılıç ayrıca Almanya'da yaşayan Türklere bu yıl Türkiye'de yapılacak seçimlerde mutlaka sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.