Haberler ›› Güncel ›› Akhisar Kaymakamlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı İş Birliği Protokolü İmzaladı

Akhisar Kaymakamlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı İş Birliği Protokolü İmzaladı

14 Aralık 2023 20:17 Güncelleme: 20:18 Abone Ol

Akhisar Kaymakamlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik hükümlülerinin kamu hizmetinde çalıştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokolün imza törenine Akhisar Kaymakamı Murat Kütük, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Aksu ve ilgililer katıldı. Kaymakam Kütük, hükümlülerin çalışma sürelerinin yerine getirilmesini sağlamayı ve yeniden suç işlemelerini engellemeyi hedeflediklerini belirtti.