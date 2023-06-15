Akhisar'da Yolcu Otobüsü TIR'a Çarptı: 14 Yaralı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada 1'i ağır 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, İzmir- İstanbul kara yolu Gökçeahmet Mahallesi rampasında meydana geldi. İzmir-İstanbul seferini yapan Feridun Gölge, kullandığı 35 ZZ 2567 plakalı yolcu otobüsünün direksiyon hakimiyetini, rampadan inerken kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs savrulup, önünde seyir halindeki, Mücahit Karadağlı yönetimindeki 42 Y 7018 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine, kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her 2 araç sürücüsü ile otobüsteki yolculardan 12'si yaralandı. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları, ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Recep Semiz'in (57) durumunun ağır olduğu bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.