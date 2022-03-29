Akhisar'da yetenek taraması programı başladı

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen program kapsamında Akhisar'da 3. ve 4. Sınıf öğrencilerin taranması planlanırken, ölçümler sonucunda öğrenciler yeteneklerine göre ileri seviye spor dalı eğitimi alabilecek.

Bu sayede hem geleceğin şampiyon sporcuları tespit ediliyor hem de çocukların spor kültürünü geliştirerek sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması hedefleniyor. Çocukların sporla tanıştırılması ve spora başlama yaşında olan yetenekli çocukların tespit edilmesi amacıyla uygulanan projede, okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel alt yapı oluşturularak öğrencilerin spor aktivitelerine erişimleri sağlanıyor. Sporu tabana yayarak öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesine zemin hazırlanıyor.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, " Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmesini planlıyoruz.

Proje süreci 1. Aşama Test Ölçüm Süreci, Temel Spor Eğitim Süreci, 2. Aşama Test Ölçüm Süreci, Spor Branş Eğitimleri Süreci, İleri Düzey Spor Eğitimleri ve Performans Süreci olmak üzere proje 5. Bölümden oluşmaktadır. 1. Aşama Test Ölçüm Sürecinde öğrencilerin ölçümleri alındıktan sonra belirlenen öğrenciler Temel Spor Eğitim Sürecine alınmaktadır. Temel Spor Eğitim Sürecinde 3 aşamalı 18 ay eğitim verilmesinin ardından 2. aşama test ölçüm sürecinde kapsamlı testler yapılmaktadır. Öğrenciler aldıkları eğitim ve testlerin ardından kendilerine uygun olan branşlara yönlendirilerek Spor Branş Eğitim Sürecine tabii tutulmaktadır. Bu süreçlerin sonunda başarılı olan öğrenciler İleri Düzey Spor Eğitimleri ve Performans Süreci içerisinde Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri ve Kulüplere yönlendirilerek Türkiye Olimpik Havuzuna sporcu yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

İlk olarak her yıl mart, nisan ve mayıs aylarında boy- kilo ölçümü, kulaç uzunluğu, el kavrama kuvveti, esneklik, çeviklik, geriye sağlıklı topu atma, sürat koşusu gibi özelliklere göre taranıyor.

Taramalar sonunda özellikleri ortalamanın üzerinde olan öğrenciler 3 modüllü bir eğitime tabi tutuluyor. İlk modül 2, ikinci modül 4, üçüncü eğitim modül ise 6 ay sürüyor. İlk taramadan en az 18 ay sonra ilk iki ayak sonunda belirlenen öğrencilerin yüzde onu kapsamlı bir test sürecinden geçiriliyor. Dördüncü aşamada öğrenciler, spor branşı seçimlerine yönlendirilirken, bu eğitimlerin 2 ile 4 yıl arasında sürmesi planlanıyor" dedi.

Beşinci ve son aşamada ise ileri düzeyde spor eğitimleri verilen yaklaşık 4 bin öğrenci Türkiye'nin sporcu havuzundaki yerini alacak.

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