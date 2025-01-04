Akhisar'da Uyuşturucuyla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda otomobilinde uyuşturucu ve silah mühimmatı bulanan Z.A. tutuklandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda takip ettikleri bir otomobili Akhisar girişinde durdurdu.
Araçtaki aramalarda 55 gram sentetik uyuşturucu, 160 uyuşturucu hap ve 24 tabanca fişeği ele geçirildi.
Otomobilin sürücüsü Z.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.A. tutuklandı.