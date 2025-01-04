Üye Girişi
Haberler
Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı
Bahçeli, Ferdi Tayfur'a böyle veda etti
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı: Narin cinsellik içeren bir eylem nedeniyle öldürüldü
Bahtiyar'ın avukatı: Narin cinsellik içeren eylem nedeniyle öldürüldü
Naci Görür'den çok sert uyarı: İstanbul bizi çökertir beyler şaka etmiyorum
Naci Görür'den çok sert "İstanbul" uyarısı: Beyler şaka etmiyorum
Necla Nazır, cenazedeki küfürlü kavgaya ateş püskürdü
Necla Nazır, cenazedeki skandal kavgaya ateş püskürdü

Akhisar'da Uyuşturucuyla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Akhisar'da Uyuşturucuyla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda otomobilinde uyuşturucu ve silah mühimmatı bulanan Z.A. tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda takip ettikleri bir otomobili Akhisar girişinde durdurdu.

Araçtaki aramalarda 55 gram sentetik uyuşturucu, 160 uyuşturucu hap ve 24 tabanca fişeği ele geçirildi.

Otomobilin sürücüsü Z.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.A. tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
img

İşte Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu
img

Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Bakanlıktan jet açıklama
img

THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! RAMS Park'ta ilk gol penaltıdan geldi
RAMS Park'ta penaltı kararı! İlk gol geldi
Annesinin iple boğduğu 3,5 yaşındaki çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar
Annesinin iple boğduğu çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar
Türkiye 87 savaş gemisi, 28 İHA, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
Türkiye 87 savaş gemisi, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
Alex ve Caner birbirine sarıldı, herkes aynı yorumu yaptı
Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor
Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma

Son Dakika Haberleri

Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY GÖZTEPE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Göztepe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bournemouth Everton CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bournemouth Everton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Manchester City West Ham CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Manchester City West Ham maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Crystal Palace Chelsea CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Crystal Palace Chelsea maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İstanbul İSKİ su kesintisi! 5-6 Ocak Maltepe, Fatih, Küçükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 5-6 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 5-6 Ocak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 5-6 Ocak Bergama, Ödemiş, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 5-6 Ocak Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 5-6 Ocak Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.