Akhisar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, 0,71 gram sentetik uyuşturucu, 15 sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ile 3 fişek ele geçirildi. R.Ü. (35) ve B.Y. (31) gözaltına alındı.