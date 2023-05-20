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Akhisar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Akhisar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Güncel Haberler

Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, 0,71 gram sentetik uyuşturucu, 15 sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ile 3 fişek ele geçirildi. R.Ü. (35) ve B.Y. (31) gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 0,71 gram sentetik uyuşturucu, 15 sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ile 3 fişek ele geçirildi.

R.Ü. (35) ve B.Y. (31) gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel

Akhisar Manisa Güncel Haberler

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