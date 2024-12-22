Akhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları B.D.Ö'nün (23) üzerinde bir miktar esrar ele geçirdi.

Şüpheli ifadesinde uyuşturucu maddeyi C.O'dan (20) aldığını itiraf etmesi üzerine ekipler soruşturmayı genişletti.

C.O'nun evinde ve otomobilinde yapılan aramada ise 51 gram esrar ile 6 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden B.D.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, C.O. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.