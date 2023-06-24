Akhisar'da selin ardından Şahbaz Deresi'nden atıklar çıkarıldı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde sağanakta taşan, selin ardından temizlik çalışması başlatılan Şahbaz Deresi'nden mobilya, halı, otomobil lastiği gibi atıklar çıkarıldı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Şahbaz Deresi'nin 250 metrelik kısımda lastik, halı, hafriyat, moloz gibi malzemeler çıkarıldı. Bu durum, derenin insanların dere sahasına attığı atıklar sonucu tıkanıp, su akışına engel olduğunu gösteriyor" dedi.

Akhisar'da 18 Haziran'da metrekareye 94 kilogram yağış düştü. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmura dışarıda yakalananlar dizlerine kadar suya battı, sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle Şahbaz Deresi de taştı. İlçede 223 ev ve iş yeri ile Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ni su bastı. Hastanede yatarak tedavi gören 62 hasta, başta Manisa olmak üzere İzmir, Balıkesir ve Afyon'daki hastanelere sevk edildi. Yapılan su tahliye, temizlik ve bakım çalışmalarının ardından hastane yeniden hizmete açıldı.

Yağışın ardından taşan derenin yatağında temizlik çalışması başlatıldı. Sel baskınına neden olan derenin ilçe merkezinden geçen 390 metrelik bölümünün 250 metresinde yüklü miktarda atık çıkarıldı. Temizleme çalışmaları kapsamında dereden mobilya, halı, otomobil lastiği gibi atıklar çıkarıldı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Küresel ısınma, iklim değişikliği son yıllarda, son zamanlarda gerek şehrimizi gerek ülkemizi ciddi manada olumsuz etkiliyor. Bu durum ani yağışlar, ani su baskınlarına afetlere, sel baskınlarına sebebiyet verebiliyor. Şahbaz Deresi'nin 250 metrelik kısımda lastik, halı, hafriyat, moloz gibi malzemeler çıkarıldı. Bu durum, derenin insanların dere sahasına attığı atıklar sonucu tıkanıp, su akışına engel olduğunu gösteriyor. Derelerimize çöplerimizi atmamalıyız. Bu bölgeler çöp sahası değildir. Dere sahalarına bu tür atıkları atarak su akışını engellememiz gerekiyor. Sadece kapalı kısmı temizlemiyoruz. Kurutma kanalında da temizlik faaliyetlerimiz devam ediyor" diye konuştu.