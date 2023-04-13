Akhisar'da sahte para operasyonu: 2 tutuklama

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, piyasaya sahte para sürdükleri belirlenen A.G. ve İ.E. yakalanıp tutuklandı. İ.E.'nin üzerinde 383 adet 200 TL'lik banknot ele geçirildi.

Akhisar Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri, bir kişinin alışveriş yaptığı mağazada sahte para kullandığı bilgisine ulaştı. JASAT'ın teknik ve fiziki takibinin ardından şüpheli İ.E., alışveriş yaptığı mağazada yakalandı. İ.E.'nin üzerindeki aramada, 383 adet 200'TL'lik sahte banknot ele geçirildi. İ.E., jandarmadaki sorgusunda sahte paraları A.G.'den aldığını söyledi. A.G. de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.A.G. ve İ.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.