Akhisar'da sahne balerinlerin oldu - Haberler

Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen bale kursuna katılan balerinler sahneledikleri gösterilerle beğeni topladı. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen kurslara katılan balerinler çeşitli figürlerle dans gösterileri sundu. Eğitmen Jülide Kızılırmak ve Akif Kızılırmak önderliğinde gösteriye hazırlanan balerinler performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı.

Gece sonunda Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, günün anısına eğitmenlere çiçek takdim ederek çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Akhisarlı çocukların ve gençlerin sanatla buluşması için çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Geçen sene Akhisar'ımıza kazandırdığımız Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezimizde bale eğitimi alan çocuklarımızın bu akşam sergiledikleri gösteri muhteşemdi. Şehrimizde çocuklarımızın sanatla buluşmasını sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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