Akhisar'da Sağanak Sonrası Su Baskınları: Hastane Tahliye Edildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sağanak sonrası sokaklar göle döndü, birçok ev ve işyeri ile Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesini su bastı. Hastanede tedbir amaçlı hastalar tahliye edilirken 13 hasta da başka hastaneye sevk edildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sağanak sonrası sokaklar göle döndü, birçok ev ve işyeri ile Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesini su bastı. Hastanede tedbir amaçlı hastalar tahliye edilirken 13 hasta da başka hastaneye sevk edildi.

Akhisar ilçesinde saat 16.00 sıralarında başlayan ve 3 saat etkili olan sağanak metrekareye yaklaşık 80 kilogram düştü. Sokaklar göle dönerken, ev ve iş yerlerini ve Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesini su bastı. Sokaklarda yaklaşık 60 santimetre yüksekliğinde suyla dolarken arabalarda su içinde kaldı. İlçedeki bir pazaryerinin çatısı da aşırı yağışlara dayanamayarak çöktü. Büyük maddi hasarın yaşandığı su baskınlarında ekiplerin tahliye çalışması devam ediyor.

Yağışlar sonrası Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde elektrikler kesilirken, hastalar ambulanslarla çevre ilçe ve il merkezindeki diğer hastanelere sevk edildi. İzmir, Afyon, Balıkesir ve Manisa'daki ambulanslar da takviye olarak ilçeye sevk edildi. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 300 ihbar aldık ve bu ihbarlara MASKİ ekipleri, itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale ediyor. Şuan hastanenin bodrum katında da yaklaşık 50 santimetre yüksekliğinde su var. Güvenlik amacıyla elektrikler kesildi ve durumu kritik olan 13 hastamız başka hastanelere sevk edildi. Yarından itibaren hasar tespit çalışmalarına başlanacak. Hasar tespitleri hem şehir merkezinde hem de tarım arazilerinde iki yönden çalışmalar yapılacak. Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre son 24 saatte 80 kilogram metrekareye yağış düşmüş. Bunun 60 kilogramı felaketin yaşandığı zaman aralığında. Tek tesellimiz yaralanma ve can kaybımızın olmaması." dedi. - MANİSA