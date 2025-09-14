Akhisar'da Otomobil ve Kamyon Çarpıştı: 2 Ölü
Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ters yönde ilerleyen otomobilin kamyonla çarpışması sonucu sürücü ve birlikteki yolcu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 45 HC 1584 plakalı otomobiliyle Akhisar-Gölmarmara kara yolunda ters yönde ilerleyen Emrah Şahin (35), karşı yönden gelen Divan B. idaresindeki 45 ADS 681 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada otomobilin sürücüsü Şahin ile otomobildeki M.A. (29) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel