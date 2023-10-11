Akhisar'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 3 Yaralı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde bir otomobil karşıdan gelen hafi ticari araçla çarpıştı, 1'i kadın 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, Akhisar- Gördes kara yolu Dağdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Gördes'ten Akhisar yönüne giden Ahmet Ölmez'in kullandığı 45 FN 769 plakalı otomobil, karşıdan gelen Hasan Enfal İlhan yönetimindeki 45 R 4969 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobil sünücü Ahmet Ölmez ile aynı araçtaki Fethiye Celbiş hayatını kaybetti. Ölmez'in eşi Asiye Ölmez ile kızı Zeynep Ölmez ve hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Enfal İlhan ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Gördes-Akhisar yolunda trafik, bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.