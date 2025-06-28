Akhisar'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor
Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, rüzgarın etkisiyle kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 10 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozer sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın kuvvetli olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel