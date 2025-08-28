Akhisar'da Kendin Yap Atölyesi ile Öğrenciler Doğayla Buluştu

Akhisar ilçesindeki "Kendin Yap Atölyesi", öğrencilere doğayla iç içe bir ortamda yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı sundu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda düzenlenen atölyede, geçen eğitim öğretim yılında anaokulundan liseye kadar 1420 öğrenci robotik kodlama, 3D tasarım, zeka oyunları, sanat, sanal gerçeklik ve "yeşil perde" teknolojileriyle tanıştı.

Atölye bahçesinde kurulan sebze adalarında ürün yetiştiren öğrenciler, hasat ettikleri sebzelerle yemek hazırlayıp "yeşil perde" stüdyosunda televizyon programı formatında sunum yaptı.

Öğrenciler ayrıca geliştirdikleri otonom sulama sistemi ile tarımsal üretimi dijital olarak kontrol edebilir hale geldi.

Bahçede botanik ve mini hayvanat bahçesi, arkeolojik kazı alanı, açık hava sineması ve kütüphane gibi farklı öğrenme alanları da bulunuyor. Öğrenciler, katıldıkları TÜBİTAK, TEKNOFEST ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri derecelerle Manisa'yı gururlandırdı.

Yetişkinler de yıl boyunca açılan 44 kurstan yararlandı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, atölyenin "Yeşil Vatan" bilincine ve "Aile Yılı" temasına katkı sunduğunu belirterek, öğrencilerin hem doğayla bütünleştiğini hem de aileleriyle nitelikli zaman geçirdiğini söyledi.