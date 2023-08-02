Akhisar'da kavga sonucu bir kişi bıçakla öldürüldü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde akraba olan F.A. ve H.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. F.A., H.A'yı bıçakla yaraladı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli F.A. gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki kavgada bir kişi bıçakla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ulucami Mahallesi'nde akraba oldukları ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen F.A. (19) ile H.A. (31) tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından F.A. (19) H.A'yı (31) bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.A, Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

H.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli F.A. ise Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.