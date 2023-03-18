Akhisar'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Beyoba Mahallesi yakınlarında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, E.K. ve Y.K.'yi yakaladı.

Olay yerinde şüphelilerin kazı için kullandıkları, dedektör, 2 hilti, farklı ebatlarda 6 demir boru, kürek, İngiliz anahtarı ve kazı için kullandıkları muhtelif malzemeler de bulundu.

Malzemelere el konuldu. Şüpheliler işlem için karakola götürüldü.