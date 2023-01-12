Akhisar'da evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde farklı tarihlerde girdiği evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dereköy Mahallesi'nde farklı adreslerden yapılan hırsızlık ihbarlarıyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin 37 yaşındaki M.U. olduğunu tespit etti.

Jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanan şüphelinin, girdiği adreslerden çok sayıda bilezik, kolye, yüzük, çeyrek ve gram altın, 9 bin 500 lira, traktör ve römorku, zeytinyağı ve motorlu testere çaldığı belirlendi.

Karakoldaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.