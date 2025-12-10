Akhisar'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Akhisar kara yolu Zeytin Borsası Kavşağı'nda sürücüsün kimliği henüz öğrenilemeyen 45 AIR 830 plakalı otomobil ile Hasan Çalışkan'ın (55) kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çalışkan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.