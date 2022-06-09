Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Haberler

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Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA - Ahmet Bayram - Güncel
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kavakalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 6 su tankeri ile müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

AA / Ahmet Bayram - Güncel

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