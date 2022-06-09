Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Haberler

Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Kavakalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 6 su tankeri ile müdahale edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. AA / Ahmet Bayram - Güncel Akhisar Manisa Güncel Haberler

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